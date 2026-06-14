Property Fraud: बिलासपुर में जमीन फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, 15 साल पुराने मामले में कारोबारी और पटवारी पर FIR

जमीन फर्जीवाड़े का यह मामला सामने आने के बाद शहर में पुराने भूमि सौदों और राजस्व रिकॉर्ड की पारदर्शिता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति या एक सौदे का मामला नहीं होगा, बल्कि इससे कई अन्य पुराने जमीन मामलों की भी जांच का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर नए खुलासे और अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।