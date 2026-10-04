Rajnandgaon News: गड़ा धन निकालने नदी किनारे कर रहे थे तंत्र क्रिया, ग्रामीणों की शिकायत पर दो गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान अवेली के बलवंत साहू का नाम भी सामने आया है। उसे कथित रूप से इस गतिविधि का मुख्य सरगना बताए जाने की जानकारी है। हालांकि मामले में उसकी वास्तविक भूमिका क्या है, इसकी पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले में शामिल लोगों से पूछताछ कर कथित तंत्र क्रिया और गड़ा धन निकालने की योजना से जुड़े तथ्यों को सामने लाने में जुटी है।