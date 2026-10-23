LPG Gas Scam: राजनांदगाव में गैस चोरी का खेल बेनकाब, एक सिलेंडर में 5 किलो गैस कम मिली

एजेंसी के तीन पहिया वाहनों में भरे सिलेंडरों से गैस निकालने की गतिविधियां देखी गईं। इलाके में मवेशी चराने वाले लोगों को कर्मचारियों की गतिविधियों पर पहले से संदेह था। बुधवार को जब लोगों ने कर्मचारियों से पूछताछ की तो विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद मारवाड़ी धर्मशाला के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने अन्य लोगों को एकत्र किया और प्रशासन को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और सिलेंडरों की जांच की। जांच के दौरान एक सिलेंडर में पांच किलो गैस कम मिलने की बात सामने आई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।