23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

LPG Gas Scam: राजनांदगाव में गैस चोरी का खेल बेनकाब, एक सिलेंडर में 5 किलो गैस कम मिली

Rajnandgaon LPG Gas Scam: राजनांदगांव में रसोई गैस सिलेंडरों से चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। जांच के दौरान प्रति सिलेंडर 5 किलो तक गैस कम मिली।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Updated: 23 Oct 2026, 11:09 AM IST

LPG Gas Scam

गैस सिलेंडर तस्वीर (Photo Patrika)

Gas Scam: घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में गड़बड़ी और उपभोक्ताओं को कम गैस मिलने की शिकायतों के बीच डोंगरगढ़ के आदर्श नगर वार्ड क्रमांक 20 में कथित गैस चोरी का मामला सामने आया है। इंडियन गैस एजेंसी के चार डिलीवरी कर्मचारियों पर सिलेंडरों से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडरों में भरने का आरोप लगा है। बुधवार सुबह करीब 11 बजे पुरानी आरा मशीन के सामने खाली मैदान में हुई इस गतिविधि का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। प्रशासनिक अमले की जांच में एक सिलेंडर में पांच किलो गैस कम पाए जाने की बात सामने आई है। मामले में चार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

सिलेंडरों से गैस निकालते दिखा

एजेंसी के तीन पहिया वाहनों में भरे सिलेंडरों से गैस निकालने की गतिविधियां देखी गईं। इलाके में मवेशी चराने वाले लोगों को कर्मचारियों की गतिविधियों पर पहले से संदेह था। बुधवार को जब लोगों ने कर्मचारियों से पूछताछ की तो विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद मारवाड़ी धर्मशाला के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने अन्य लोगों को एकत्र किया और प्रशासन को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और सिलेंडरों की जांच की। जांच के दौरान एक सिलेंडर में पांच किलो गैस कम मिलने की बात सामने आई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।

उपभोक्ता शिकायत लेकर पहुंच रहे थे

इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि उपभोक्ताओं की ओर से पिछले तीन महीने से सिलेंडरों में गैस कम मिलने की शिकायतें की जा रही थीं। इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक नवीन अंबादे ने बताया कि हर महीने एक-दो उपभोक्ता इस तरह की शिकायत लेकर पहुंच रहे थे। हालांकि, ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि सिलेंडर लेते समय उसका वजन जरूर जांचें। यदि गैस की मात्रा में गड़बड़ी मिलती है तो तत्काल एजेंसी को इसकी सूचना दें, ताकि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके।

वाहन छोडक़र भागे कर्मचारी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मामला बढ़ता देख कुछ कर्मचारी अपने वाहन लेकर मौके से निकलने लगे। लोगों ने उनका पीछा किया। बताया जाता है कि महावीर मंदिर के पास स्थित पेट्रोल पंप पर वाहन छोडक़र कर्मचारी रेलवे पटरी पार करते हुए फरार हो गए। कार्रवाई की जद में आए कर्मचारियों की पहचान शिवराज, सुनील, सरवन और राम सिंह बिश्नोई के रूप में बताई गई है। चारों राजस्थान के निवासी बताए जा रहे हैं।

जांच प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजा

एसडीएम अक्षय दोषी ने बताया कि मामले की जानकारी जुटाकर जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इसे जिले के उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2026, 11:09 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / LPG Gas Scam: राजनांदगाव में गैस चोरी का खेल बेनकाब, एक सिलेंडर में 5 किलो गैस कम मिली

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सोना-चांदी खरीदना हुआ आसान! एक ही दिन में भारी गिरावट, रायपुर में कीमतों में आई जबरदस्त कमी

Gold and Silver Price
रायपुर

Chhattisgarh News: 5,576 करोड़ के टेंडर पर बड़ा सवाल! तबादले के 49 दिन बाद पुरानी मुहर से दी मंजूरी, दो अफसरों की छुट्टी

Tender Irregularities Allegations
रायपुर

400 परिवारों के हाथों से रोशन होंगे घर, रायपुरा में दीपावली के लिए दीये बनाने का काम तेज, जानें कुम्हारों की कहानी

Clay Diya Making
रायपुर

पत्रिका एक्सक्लूसिव: आरपीएफ की वर्दी पर लगेगा कैमरा, फिंगरप्रिंट से खुलेगी अपराधियों की कुंडली! जानें क्या है 124 करोड़ का प्लान

Chhattisgarh News
रायपुर

Raipur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बोलीं- युवा अपनी सफलता को समाज और राष्ट्र की सेवा से जोड़ें

Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.