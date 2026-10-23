400 परिवारों के हाथों से रोशन होंगे घर, रायपुरा में दीपावली के लिए दीये बनाने का काम तेज, जानें कुम्हारों की कहानी

Diwali Diyas: दीपावली की रोशनी बिखेरने के लिए राजधानी के रायपुरा में करीब 400 परिवार मिट्टी के दीये और अन्य सामान तैयार करने में जुटे हैं। किसी के हाथ मिट्टी को आकार दे रहे हैं, तो कोई दीयों को रंगकर उन्हें आकर्षक बना रहा है। इन परिवारों के लिए दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि सालभर की मेहनत और पारंपरिक हुनर को बाजार तक पहुंचाने का बड़ा अवसर है। यहां दीयों के साथ मिट्टी के बर्तन और दुर्गा-गणेश की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं।