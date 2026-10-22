रजिस्ट्री दफ्तर की कमाई में बड़ी गिरावट, 900 के बजाय 500 दस्तावेज ही पंजीकृत, जानें वजह

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Registry Office Revenue: नवरात्र के दौरान इस बार रजिस्ट्री दफ्तर में जमीन-जायदाद के दस्तावेजों के पंजीयन में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार न केवल रजिस्ट्रियों की संख्या कम रही, बल्कि विभाग की आय भी करीब आधी रह गई। बीते साल जहां नवरात्र के दौरान लगभग 900 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था और इससे करीब 14 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, वहीं इस साल लगभग 500 दस्तावेज ही पंजीकृत हो सके। इससे विभाग की कमाई घटकर करीब 7 करोड़ रुपए रह गई। दस्तावेजों की संख्या में कमी और कार्यालय के सीमित कार्यदिवस इस अंतर की प्रमुख वजहों में शामिल हैं।