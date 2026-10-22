छत्तीसगढ़ में 13 लोगों की मौत, कांकेर में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, जानिए कहां-कहां बरपा तेज रफ्तार का कहर

Chhattisgarh Road Accidents: विजयादशमी और त्योहारी सीजन की खुशियां छत्तीसगढ़ में मातम में बदल गई हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हुए भीषण सड़क हादसों में कुल 13 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रायगढ़, सरगुजा, कांकेर और जशपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वहीं, दंतेवाड़ा जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर हुए दो सड़क हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। कहीं मेला देखकर लौट रहे लोगों की जान गई, तो कहीं दशहरा देखने जा रहे परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।