छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज! तेज धूप के साथ रात की ठंडक बढ़ी, बादलों की सक्रियता बढ़ने के आसार

छत्तीसगढ़ में मौसम का डबल अटैक (Photo Source- Patrika File Photo)
Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में बारिश बंद होने के बाद मौसम ने नया रूप ले लिया है। आसमान साफ हो गया है। दिन में सूरज की तेज किरणें पड़ने से गर्मी महसूस हो रही है। रात होते ही तापमान गिर जाता है और ठंड लगने लगती है। दिन और रात के तापमान में करीब 11 डिग्री का अंतर आ गया है। इस बदलाव की वजह से कई लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं होने लगी हैं।
प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अभी बारिश की कोई गतिविधि नहीं है। साफ आसमान की वजह से दिन में धूप बहुत तेज पड़ रही है। रात में तापमान कम होने से ठंडक बढ़ गई है। राजधानी रायपुर में दिन का तापमान अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा दर्ज हो रहा है। इस दोहरे मौसम के कारण लोग दिन में गर्मी और रात में ठंड दोनों का सामना कर रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप तेज बनी रहेगी। तीन दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है। इससे बादल बढ़ सकते हैं और रात का तापमान गिरना कुछ हद तक रुक सकता है। फिलहाल बारिश की संभावना बहुत कम है।
बुधवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में इतना अंतर होने से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम का असर भी अलग-अलग दिख रहा है। कुछ जगहों पर गर्मी ज्यादा है तो कुछ जगहों पर ठंडक ज्यादा महसूस हो रही है।
इस बदलते मौसम में दिन के हिसाब से हल्के कपड़े और रात में हल्की गर्म जैकेट पहनें। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। सुबह और शाम ठंड से बचने का खास ध्यान रखें। अगर सर्दी-खांसी या गले में खराश ज्यादा दिन तक बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सही सावधानी से इस मौसम का सामना आसानी से किया जा सकता है।
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