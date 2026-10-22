छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज! तेज धूप के साथ रात की ठंडक बढ़ी, बादलों की सक्रियता बढ़ने के आसार

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में बारिश बंद होने के बाद मौसम ने नया रूप ले लिया है। आसमान साफ हो गया है। दिन में सूरज की तेज किरणें पड़ने से गर्मी महसूस हो रही है। रात होते ही तापमान गिर जाता है और ठंड लगने लगती है। दिन और रात के तापमान में करीब 11 डिग्री का अंतर आ गया है। इस बदलाव की वजह से कई लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं होने लगी हैं।