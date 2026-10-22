Children Mobile Addiction: मोबाइल छीनते ही भड़क रहे बच्चे, AIIMS के सर्वे में सामने आई चिंताजनक तस्वीर, देखें

विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोनाकाल में ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चों के हाथ में जो मोबाइल थमाया गया था, वह अब गंभीर लत बन चुका है। एम्स के मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉ. लोकेश सिंह के अनुसार, प्रदेश के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार है, हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रकाशन की अनुमति का इंतजार है। मोबाइल गेम्स में मिलने वाले तुरंत रिजल्ट की चाहत बच्चों में वास्तविक जीवन में भी घर कर जाती है, जो असल दुनिया में संभव नहीं है। इसके चलते 13 से 17 वर्ष के किशोर गेम की आभासी दुनिया को ही अपनी असली दुनिया मानने लगे हैं।