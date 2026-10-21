12 नवंबर से छत्तीसगढ़ में भी थम सकते हैं ट्रकों के पहिए, ड्राइवर संगठन ने किया हड़ताल का ऐलान

देशव्यापी हड़ताल के ऐलान के बीच परिवहन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और संबंधित संगठनों के साथ चर्चा कर सहमति बनाने की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि परिवहन कारोबार पहले से ही आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे में हड़ताल से कारोबार और ड्राइवरों की आजीविका पर अतिरिक्त असर पड़ सकता है। परिवहन सेवाएं बाधित होने पर माल की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इसका असर बाजारों तक सामान पहुंचने और आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ने की आशंका है। हालांकि, यह असर कितना व्यापक होगा, यह हड़ताल में भागीदारी और परिवहन सेवाओं की स्थिति पर निर्भर करेगा।