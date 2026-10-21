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Dussehra 2026: छत्तीसगढ़ के इस गांव में 24 अक्टूबर को मनेगा दशहरा उत्सव, रामलीला के बाद होगा रावण वध

Chhattisgarh Dussehra Festival: देवरीबंगला में 24 अक्टूबर को दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। रामलीला, रावण वध, चल-अचल झांकियों और रात 10 बजे रंग झरोखा की विशेष प्रस्तुति होगी।
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रायपुर

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Oct 21, 2026

Dussehra 2026

रावण दहन सांकेतिक तस्वीर (Photo Patrika)

Dussehra 2026: छत्तीसगढ़ के ग्राम देवरीबंगला में 24 अक्टूबर को दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर रामलीला मंचन, रावण वध और चल-अचल झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति के संगम वाले इस आयोजन में क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रात 10 बजे छत्तीसगढ़ी लोक पारंपरिक संस्था की ओर से प्रस्तुत किया जाने वाला रंग झरोखा का विशेष कार्यक्रम होगा। दुष्यंत हरमुख एवं रिकी देवांगन कृत रंग झरोखा की इस प्रस्तुति के जरिए छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, दशहरा उत्सव में भगवान श्रीराम की विजय के प्रतीक रावण वध के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

रामलीला के बाद होगा रावण वध

देवरीबंगला में आयोजित दशहरा उत्सव में रामलीला मंचन के जरिए भगवान श्रीराम की कथा का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद रावण वध का कार्यक्रम होगा। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्रीराम द्वारा रावण का वध किए जाने की परंपरा इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाती है। कार्यक्रम में चल-अचल झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इनके माध्यम से धार्मिक प्रसंगों और पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। आयोजकों को उम्मीद है कि दशहरा उत्सव में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।

रात 10 बजे रंग झरोखा की विशेष प्रस्तुति

उत्सव में रात 10 बजे छत्तीसगढ़ी लोक पारंपरिक संस्था की ओर से रंग झरोखा की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। यह प्रस्तुति दुष्यंत हरमुख एवं रिकी देवांगन की कृति है। कार्यक्रम में लोक परंपराओं और सांस्कृतिक रंगों को प्रमुखता दी जाएगी। दशहरा जैसे पर्व पर इस तरह की प्रस्तुतियां स्थानीय कला और संस्कृति को मंच प्रदान करती हैं। धार्मिक आयोजन के साथ लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समावेश उत्सव को खास बनाएगा।

सांसद भोजराज नाग होंगे मुख्य अतिथि

दशहरा उत्सव में कांकेर सांसद भोजराज नाग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख करेंगे। विशिष्ट अतिथियों में समाजसेवी रामशिरोमणि तिवारी, जिला कोषाध्यक्ष हरिश कटझरे, जिला महामंत्री सौरभ लुनिया, जनपद पंचायत डौंडीलोहारा अध्यक्ष कांतिप्रकाश सोनबरसा, जिला पंचायत सदस्य प्रभाराम नायक, जनपद सदस्य टूमन साहू, नरेश सोनी, दुलारी देवांगन, चित्ररेखा साहू, देवरी मंडल अध्यक्ष विवेक वैष्णव, महामंत्री राधेश्याम देवांगन और सरपंच डोमेन्द्र मंडावी सहित अन्य लोग शामिल होंगे।

आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से की अपील

आयोजकों ने बताया कि दशहरा उत्सव में धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। रामलीला, रावण वध, झांकियां और रंग झरोखा की प्रस्तुति आयोजन के प्रमुख आकर्षण होंगे। आयोजन समिति ने क्षेत्रवासियों से 24 अक्टूबर को देवरीबंगला में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल होने और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

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Updated on:

21 Oct 2026 11:40 am

Published on:

21 Oct 2026 11:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Dussehra 2026: छत्तीसगढ़ के इस गांव में 24 अक्टूबर को मनेगा दशहरा उत्सव, रामलीला के बाद होगा रावण वध

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