Dussehra 2026: छत्तीसगढ़ के इस गांव में 24 अक्टूबर को मनेगा दशहरा उत्सव, रामलीला के बाद होगा रावण वध

Dussehra 2026: छत्तीसगढ़ के ग्राम देवरीबंगला में 24 अक्टूबर को दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर रामलीला मंचन, रावण वध और चल-अचल झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति के संगम वाले इस आयोजन में क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रात 10 बजे छत्तीसगढ़ी लोक पारंपरिक संस्था की ओर से प्रस्तुत किया जाने वाला रंग झरोखा का विशेष कार्यक्रम होगा। दुष्यंत हरमुख एवं रिकी देवांगन कृत रंग झरोखा की इस प्रस्तुति के जरिए छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, दशहरा उत्सव में भगवान श्रीराम की विजय के प्रतीक रावण वध के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।