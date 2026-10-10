मौसम का यू-टर्न: दिन-रात के तापमान में 11 डिग्री का अंतर, छत्तीसगढ़ में सर्दी-जुकाम और वायरल के मरीज 25% बढ़े

मौसम के इस बदलाव में सबसे ज्यादा सावधानी सुबह व देर शाम बरतने की जरूरत है। सुबह के समय ठंडी हवा व रात में गिरता तापमान शरीर को प्रभावित कर रहा है, जबकि दिन में तेज धूप और गर्मी से तापमान में अचानक अंतर महसूस होता है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। डॉक्टरों के अनुसार मौसम बदलने के दौरान शरीर को अचानक गर्मी से ठंडक या ठंडक से गर्मी में जाने से बचाना जरूरी है। सुबह और रात के समय हल्के गर्म कपड़े रखें।