Weather Update: बारिश थमी तो चढ़ा पारा, दुर्ग में 33.5 डिग्री पहुंचा दिन का तापमान,सुबह-रात हल्की ठंड का एहसास

Chhattisgarh Weather: बारिश थमने के बाद दुर्ग जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे दोपहर के समय गर्मी का अहसास होने लगा है। सोमवार को दुर्ग में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक रहा। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री कम है। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण सुबह और देर रात हल्की ठंडक बनी हुई है।