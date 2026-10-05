Chhattisgarh Weather: मानसून की विदाई के साथ बदला मौसम का मिजाज, 15 दिन बाद पड़ने लगेगी गुलाबी ठंड

लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में खरीफ फसल प्रभावित हुई है। अब मौसम साफ होने और धूप निकलने से खेतों में खड़ी फसलों के लिए परिस्थितियां बेहतर होने की उम्मीद है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार धान की फसल के लिए यह मौसम अनुकूल हो सकता है। खेतों में पर्याप्त नमी बनी हुई है। ऐसे में धूप मिलने से धान की फसल की बढ़वार के साथ दाने भरने की प्रक्रिया को भी फायदा मिल सकता है। हालांकि जिन खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, वहां किसानों को जल निकासी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है।