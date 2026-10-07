मानसून की विदाई के बाद भी बारिश! छत्तीसगढ़ में 3 दिन हल्की वर्षा के आसार, कई जिलों में बदला मौसम

Chhattisgarh Weather News: ऊपरी हवा के चक्रवात सिस्टम से प्रदेश का मौसम में हल्का बदलाव आया है। मुंगेली व बलरामपुर जिले में हल्की बारिश हुई है। अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। इसके बाद भी सिस्टम बनने से बारिश के आसार बने हैं। इस साल मानसूनी सीजन में झमाझम बारिश हुई। सीजन में 1195.1 मिमी पानी बरस गया, जो पिछले 23 सालों में पांचवीं बार सबसे ज्यादा है।