सोना-चांदी खरीदना हुआ आसान! एक ही दिन में भारी गिरावट, रायपुर में कीमतों में आई जबरदस्त कमी

विशेषज्ञों के मुताबिक, कीमती धातुओं के बाजार में यह मंदी मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण आई है। ईरान-अमेरिका तनाव से जुड़े भू-राजनीतिक हालात, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी और डॉलर सूचकांक के मजबूत होने से सोने-चांदी की कीमतों पर तीव्र दबाव बना हुआ है। अमेरिकी बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़ने के कारण वैश्विक निवेशकों का रुझान सुरक्षित माने जाने वाले सोने से हटकर बॉन्ड बाजार की तरफ तेजी से शिफ्ट हुआ है। इसके साथ ही भारतीय रुपए में आई मजबूती ने भी कीमती धातुओं के आयात पर सीधा असर डाला है, जिसके चलते घरेलू बाजारों में कीमतें नीचे आई हैं।