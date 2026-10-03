रायपुर में दिनदहाड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी का अपहरण, स्कार्पियो से आए तीन बदमाश जबरन ले गए

रायपुर में कारोबारी का दिनदहाड़े अपहरण (Photo Source- AI Generate)
Transport Businessman Kidnapped: राजधानी के खमतराई थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी के अपहरण का मामला सामने आया है। रांवाभाठा स्थित डीएम टावर के सामने से काले रंग की स्कार्पियो में सवार तीन अज्ञात युवक कारोबारी प्रतीक राय को जबरन अपने साथ ले गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के करीब 24 घंटे बाद भी कारोबारी का पता नहीं चल पाया है।
पुलिस के अनुसार घटना दोपहर करीब 2:28 बजे की है। प्रतीक राय दोपहर का भोजन करने के लिए डीएम टावर स्थित अपने फ्लैट पहुंचे थे। इसी दौरान काले रंग की एक स्कार्पियो उनके भवन के बाहर आकर रुकी। स्कार्पियो से तीन युवक नीचे उतरे और प्रतीक राय के घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि युवकों ने किसी जरूरी बात के बहाने उन्हें नीचे बुलाया। प्रतीक सामान्य तरीके से नीचे आए और आरोपितों से बातचीत करने लगे।
कुछ देर बातचीत के बाद घटनाक्रम अचानक बदल गया। आरोप है कि तीनों युवकों ने प्रतीक राय को जबरदस्ती पकड़कर स्कार्पियो के अंदर डाल दिया। इसके बाद आरोपी तेजी से वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही खमतराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
अपहरण के बाद से प्रतीक राय का मोबाइल फोन बंद बताया जा रहा है। फोन बंद होने के कारण परिजन काफी परेशान हैं और उन्हें कारोबारी की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। प्रतीक राय की पत्नी अनिता राय ने खमतराई थाने पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस की शुरुआती जांच में एक अहम जानकारी सामने आई है। कॉलोनी के एक युवक ने पुलिस को बताया कि उसे स्कार्पियो सवार युवकों में से दो के मोबाइल नंबरों की जानकारी है। पुलिस अब इन नंबरों की जांच कर रही है। पुलिस कॉल डिटेल और मोबाइल टावर लोकेशन के जरिए संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है।
पुलिस की जांच में घटनास्थल से लेकर संभावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पुलिस काली स्कार्पियो की पहचान और उसके नंबर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जांच टीम यह भी पता लगाने में जुटी है कि वाहन किस दिशा में गया और उसके बाद कारोबारी को कहां ले जाया गया। संभावित रास्तों पर भी पुलिस ने निगरानी और घेराबंदी शुरू की है।
घटना के बाद कारोबारी के परिजनों को अब तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया है। इसके बावजूद अचानक हुए अपहरण और कारोबारी का मोबाइल बंद होने से परिवार की चिंता बढ़ी हुई है। पुलिस फिलहाल अलग-अलग पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान और कारोबारी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। पुलिस ने जल्द आरोपियों तक पहुंचने और कारोबारी को सुरक्षित बरामद करने का प्रयास तेज कर दिया है।
दिनदहाड़े हुई इस वारदात को करीब 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस कारोबारी का पता लगाने में जुटी हुई है। काली स्कार्पियो में आए तीन अज्ञात युवकों ने जिस तरीके से कारोबारी को घर से नीचे बुलाकर अपने साथ ले गए, उससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। कारोबारी की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही अपहरण की पूरी वजह और घटनाक्रम स्पष्ट हो सकेगा।
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