रायपुर में दिनदहाड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी का अपहरण, स्कार्पियो से आए तीन बदमाश जबरन ले गए

दिनदहाड़े हुई इस वारदात को करीब 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस कारोबारी का पता लगाने में जुटी हुई है। काली स्कार्पियो में आए तीन अज्ञात युवकों ने जिस तरीके से कारोबारी को घर से नीचे बुलाकर अपने साथ ले गए, उससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। कारोबारी की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही अपहरण की पूरी वजह और घटनाक्रम स्पष्ट हो सकेगा।