‘छत्तीसगढ़ महतारी’ की तस्वीर पर कलाकार का अधिकार, तीन साल की जद्दोजहद के बाद मिला कॉपीराइट

‘छत्तीसगढ़ महतारी’ की तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। सरकारी आयोजनों और विभिन्न स्थानों पर इसके इस्तेमाल के कारण बड़ी संख्या में लोग इस चित्र से परिचित हैं। अब इस तस्वीर के निर्माता के रूप में ईश्वर साहू ‘बंधी’ का नाम भी सामने आया है। तीन साल की प्रक्रिया के बाद कॉपीराइट हासिल करने के साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ लेना नहीं, बल्कि अपनी कला पर अधिकार और उचित सम्मान हासिल करना है। कॉपीराइट मिलने के बाद अब इस बात पर भी नजर रहेगी कि सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर इस चित्र का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और इसके लिए कलाकार की अनुमति की प्रक्रिया किस तरह अपनाई जाती है।