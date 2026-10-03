Chhattigarh News: सिंगापुर पहुंचे CM विष्णुदेव साय, SING फोरम में वैश्विक निवेशकों के सामने रखेंगे छत्तीसगढ़ की संभावनाएं

SING Forum 2026 के दौरान मुख्यमंत्री साय CEO राउंडटेबल में सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उपलब्ध संभावनाओं, कारोबारी साझेदारी और रोजगारपरक क्षेत्रों पर बातचीत होगी। फोरम का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार, निवेश और कारोबारी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों, उद्योगपतियों और निवेशकों को एक मंच पर लाना है। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के अनुसार, SING Forum 2026 पहली बार आयोजित हो रहा है और इसका फोकस निवेश, साझेदारी और आर्थिक सहयोग को ठोस अवसरों में बदलने पर है।