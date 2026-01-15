15 जनवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

पारदर्शी ई-नीलामी से छत्तीसगढ़ को बड़ी आर्थिक सौगात, गोपालटोला खदान से 6,620 करोड़ रुपए का लाभ

CG News: केसीजी निकट स्थित गोपालटोला लौह अयस्क ब्लॉक को पश्चिम बंगाल की जोडियाक डीलर्स ने सवा सौ फीसदी से अधिक बोली लगाकर हासिल किया है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 15, 2026

पारदर्शी ई-नीलामी से छत्तीसगढ़ को बड़ी आर्थिक सौगात(photo-patrika)

पारदर्शी ई-नीलामी से छत्तीसगढ़ को बड़ी आर्थिक सौगात(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ की एक और प्रमुख लौह अयस्क खदान की ई-नीलामी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। केसीजी निकट स्थित गोपालटोला लौह अयस्क ब्लॉक को पश्चिम बंगाल की जोडियाक डीलर्स ने सवा सौ फीसदी से अधिक बोली लगाकर हासिल किया है। इस नीलामी से राज्य को कुल अनुमानित ₹6,620 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

CG News: एमएमटीसी के माध्यम से हुई ई-नीलामी

खनन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत गोपालटोला लौह अयस्क ब्लॉक की ई-नीलामी केंद्र सरकार की एजेंसी एमएमटीसी के माध्यम से कराई गई। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई, जिससे राज्य को अधिकतम मूल्य प्राप्त हुआ।

राजस्व का पूरा ब्रेकअप

ई-नीलामी से राज्य को कुल अनुमानित ₹6,620 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें ₹5,831 करोड़ राजस्व प्रीमियम के रूप में, ₹699 करोड़ रॉयल्टी के रूप में, ₹70 करोड़ जिला खनिज न्यास (DMF) के लिए और ₹21 करोड़ राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) के लिए शामिल हैं। यह राशि राज्य की आय बढ़ाने के साथ-साथ खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच 125% से अधिक बोली

खनिज विभाग के सूत्रों के अनुसार ई-नीलामी के दौरान कई कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अंततः पश्चिम बंगाल की जोडियाक डीलर्स ने 125 फीसदी से अधिक बोली लगाकर खदान हासिल की, जो राज्य के लिए फायदेमंद साबित हुई।

खनन प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

खनिज अधिकारियों का कहना है कि इस नीलामी से प्राप्त राजस्व से राज्य की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

राज्य की आर्थिक मजबूती की ओर बड़ा कदम

अधिकारियों ने बताया कि पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया और उच्च बोली से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ खनिज क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आने वाले समय में ऐसी नीलामियां राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगी।

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 09:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पारदर्शी ई-नीलामी से छत्तीसगढ़ को बड़ी आर्थिक सौगात, गोपालटोला खदान से 6,620 करोड़ रुपए का लाभ

रायपुर

छत्तीसगढ़

