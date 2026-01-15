पारदर्शी ई-नीलामी से छत्तीसगढ़ को बड़ी आर्थिक सौगात, गोपालटोला खदान से 6,620 करोड़ रुपए का लाभ

ई-नीलामी से राज्य को कुल अनुमानित ₹6,620 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें ₹5,831 करोड़ राजस्व प्रीमियम के रूप में, ₹699 करोड़ रॉयल्टी के रूप में, ₹70 करोड़ जिला खनिज न्यास (DMF) के लिए और ₹21 करोड़ राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) के लिए शामिल हैं। यह राशि राज्य की आय बढ़ाने के साथ-साथ खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।