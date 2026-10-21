आज भी राजा के दर्शन को उमड़ती है भीड़, कवर्धा में कायम है सदियों पुरानी शाही परंपरा, कई मान्यताएं प्रचलित

कवर्धा रियासत का पूर्व राजपरिवार पीढिय़ों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। दशहरे के दिन राजा के दर्शन को शुभ मानने की मान्यता के चलते शाही रथ की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। शाम को राजा योगेश्वर राज सिंह और युवराज मैकलेश्वर राज सिंह शाही रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। रावण दहन के बाद रथ के साथ लोगों की भीड़ चलती रही। इस दौरान शहर में उत्सव और उल्लास का माहौल रहा। कवर्धा रियासत के राजा योगेश्वर राज सिंह ने बताया कि कवर्धा में शाही दशहरा मनाने की परंपरा रियासत के समय से चली आ रही है। राजपरिवार का प्रयास है कि आने वाली पीढिय़ां भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएं।