कवर्धा में फिर दर्दनाक हादसा! दो बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के साथ ही घटना में शामिल लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत से क्षेत्र में दुख का माहौल है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां स्पष्ट हो सकेंगी।