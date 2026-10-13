कवर्धा में फिर दर्दनाक हादसा! दो बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत (Photo Source- Patrika File Photo)
Kawardha Bike Accident: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में दो मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। घटना हमान कापा गांव के पास हुई। हादसे के बाद घायलों को गंभीर हालत में पंडरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान गुरुदेव सिंह के रूप में हुई है। दुर्घटना में उनके साथी आसिफ खान भी घायल हुए हैं। आसिफ खान हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में शामिल लोगों को चोटें आईं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी के मुताबिक, हमान कापा गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हुई। इस दुर्घटना में जबलपुर से बिलासपुर जा रहे किशुनगंज निवासी अनिल कोसारिया के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है। हादसे में घायल दोनों लोगों को उपचार के लिए पंडरिया अस्पताल ले जाया गया।
फिलहाल दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और दोनों मोटरसाइकिलों की टक्कर कैसे हुई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। शुरुआती जानकारी में तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया जा रहा है, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के साथ ही घटना में शामिल लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत से क्षेत्र में दुख का माहौल है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां स्पष्ट हो सकेंगी।
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