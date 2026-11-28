Tiger Census: भोरमदेव वन्यप्राणी अभयारण्य में कौन-कौन से वन्यजीव मौजूद हैं, उनका विचरण किन इलाकों में है और उनका प्राकृतिक रहवास किस स्थिति में है, अब इसका वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। इसके लिए दिसंबर के पहले सप्ताह से अभयारण्य में करीब 45 दिनों तक विशेष सर्वेक्षण चलेगा। इस दौरान ट्रैप कैमरों के जरिए वन्यप्राणियों की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। बाघ सहित मांसाहारी और शाकाहारी वन्यजीवों की मौजूदगी, उनके वितरण क्षेत्र, वनस्पतियों की विविधता और प्राकृतिक आवास की स्थिति का आकलन होगा। सर्वेक्षण से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो आने वाले समय में अभयारण्य के संरक्षण और प्रबंधन की योजनाओं का आधार बनेगी।