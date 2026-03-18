CG Crime News: वन विभाग में महिला कर्मी से अभद्र टिप्पणी, वॉइस रिकॉर्डिंग से हुआ बड़ा खुलासा! शुरू हुई जांच

CG Crime News: बिलासपुर वन मंडल में पदस्थ एक महिला वनकर्मी ने विभाग के दो वनरक्षकों पर अभद्र टिप्पणी और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। मामले में महिला कर्मी की लिखित शिकायत के बाद वन विभाग ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनुसंधान, विकास एवं विस्तार वनमंडल बिलासपुर में पदस्थ महिला वनरक्षक ने शिकायत में बताया कि 4 मार्च को दोपहर करीब 1 बजकर 47 मिनट पर उनके मोबाइल नंबर पर एक मिस्ड कॉल आया था। इस दौरान मोबाइल के वॉइसमेल में एक बातचीत रिकॉर्ड हो गई।