Baiga Tribal Art: जंगलों में पीढ़ियों से सहेजी जा रही वैगा समुदाय की पारंपरिक बीरन कला अब गांव की सीमाएं लांघकर विदेशों तक पहुंचने लगी है। जिन खथों में कभी यह कला केवल परंपरा और संस्कृत्ति को बचाए रखने का जरिया थी अब वही हाथ दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। 20 नवंबर को इटली की एक पर्यटक इस अनूठी कला को देखने और समझाने श्रीवई वैगा के गांव पहुंची। इससे पहले अमेरिका और डेनमार्क के पर्यटक भी वीरन कला में रुचि दिखा चुके है। यह बढ़ती दिलचस्पी कबीरधाम की जनजातीय विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने का संकेत है।