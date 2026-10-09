जमीन के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव, छत्तीसगढ़ में कारोबार और निवेश की प्रक्रिया होगी आसान, जानें कैसे!

संशोधन के बाद आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल और कार्यालय जैसी सुविधाओं को अनुमति दी गई है। इससे लोगों को अपने आसपास ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही आवागमन और यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि प्रदूषणकारी उद्योगों को आवासीय और मिश्रित से दूर रखा गया है।