छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत, 1 नवंबर से दुर्ग-भिलाई की सड़कों पर उतरेंगी 20 ई-बसें

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का उद्देश्य केवल परिवहन सुविधा बढ़ाना ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल यातायात व्यवस्था को प्रोत्साहित करना भी है। ई-बसों से स्थानीय स्तर पर प्रदूषण कम करने और निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, इस सेवा की सफलता बसों की नियमित उपलब्धता, किराए, समय-सारिणी और रूट पर पर्याप्त स्टॉपेज जैसी सुविधाओं पर निर्भर करेगी। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए इन पहलुओं पर स्पष्ट व्यवस्था जरूरी होगी।