Foreign Language Courses: छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए अच्छी खबर, दुर्ग विवि में अब जर्मन, फ्रेंच और जापानी भाषा भी पढ़ सकेंगे

Foreign language studies: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में अब विदेशी भाषाओं की पढ़ाई का विकल्प भी मिलेगा। विश्वविद्यालय में भारतीय एवं विदेशी भाषा केंद्र खोलने की तैयारी है। प्रस्ताव के तहत शैक्षणिक सत्र 2027-28 से जर्मन, फ्रेंच, जापानी सहित छह भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने की योजना है। अगले तीन सत्रों में चरणबद्ध तरीके से 15 भारतीय और विदेशी भाषाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे दुर्ग संभाग के विद्यार्थियों को भाषा प्रशिक्षण के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम करने का अवसर मिलेगा।