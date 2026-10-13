रतलाम के कालिका माता मेले में अनुष्ठा-अधिष्ठा ने बरसाया भक्ति रस, झूमें श्रोता

कवि जॉनी बैरागी, अर्जुन अल्हड़ कोटा करेंगे धमाल

16 अक्टूबर को अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें गौरव चौहान (इटावा), कमलेश राजहंस (अनपरा), लटूरी ल_ (टूंडला), जॉनी बैरागी (धार), सुनील व्यास (मुंबई), रजनी अवनी (दिल्ली), अर्जुन अल्हड़ (कोटा), मुन्ना बैटरी (मंदसौर) और धमचक मुल्थानी (रतलाम) जैसे कवि शामिल होंगे। 17 अक्टूबर शनिवार को प्रसिद्ध भजन गायक विपिन सचदेवा मुंबई की भजन संध्या, 18 अक्टूबर रविवार को सोनू शर्मा एंड ग्रुप दिल्ली की भक्ति संध्या और 19 अक्टूबर सोमवार को एम.डी.एस. बैंड मध्यप्रदेश का लाईव बैंड और आर्केस्ट्रा कार्यक्रम होगा।



शारदीय नवरात्र…दमकते पंडालों में मातृशक्ति का गरबारास

शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मातारानी के पंडालों में नन्ही बालिकाओं के साथ अब मातृशक्तियों ने भी भक्तिमय गीतों की धुनो पर कदमताल मिलाते हुए चंटियों के साथ तो किसी ने तालियों से गरबारास किया। कालिका माता मंदिर के ओम मां आद्यशक्तिधाम रेलवे कॉलोनी, गांधीनगर, देवरादेवनारायण मंदिर के साथ ही जवाहर नगर मां पद्मावती माता मंदिर नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से गरबा रास की शुरुआत आरती के साथ की गई।