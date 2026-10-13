रतलाम। खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों परिवारों की जिंदगी का आधार है। इसके बावजूद किसानों को आर्थिक परेशानियों और अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सवालों को केंद्र में रखकर बनने वाली फिल्म ‘कृ​षिका- किसान की बेटी’ खेती और किसानों के प्रति समाज की सोच बदलने का संदेश देगी। फिल्म के निर्देशक तारिक भट्ट के अनुसार, इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सामने लाने के साथ खेती में छिपी संभावनाओं और सम्मान को भी उजागर करना है। फिल्म एक ऐसी बेटी की कहानी है, जो शिक्षा, आधुनिक तकनीक और अपने पिता के अनुभवों के सहारे कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने का संकल्प लेती है। बड़ी बात यह है फिल्म की पूरी शूटिंग मप्र के अलग-अलग शहरों के साथ एक बड़ा हिस्से को रतलाम में फिल्माया जाएगा। फिल्म की शूटिंग सोमवार से रतलाम में होने जा रही है। पत्रिका ने फिल्म के डायरेक्टर तारिख भट्ट से लंबी बात की प्रस्तुत है संपादित अंश।