30 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद पत्रिका ने 3 नवंबर को 'छत पर कदम रखते ही मौत का खतरा, फिर नहीं जागा बिजली कंपनी का अमला' शीर्षक से ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित की। 4 नवंबर को 33 हजार केवी लाइन के नीचे बसी बस्ती और बच्ची के झुलसने का मुद्दा उठाया। 18 नवंबर को मासूम का हाथ कटने और पैर पर खतरे की खबर प्रकाशित की।





तो शायद एक मासूम की जिंदगी इस तरह नहीं बदलती



20 नवंबर को हादसे के बाद भी व्यवस्था नहीं बदलने पर जिम्मेदारों को सवालों के घेरे में खड़ा किया। लगातार खबरों के बाद बिजली कंपनी के अधिकारियों ने सर्वे किया और नए पोल लगाकर तारों को ऊंचा किया। अब क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अलिजा का दर्द इस बदलाव के बीच एक सवाल छोड़ गया है कि यदि यह सुरक्षा इंतजाम पहले कर दिए जाते तो शायद एक मासूम की जिंदगी इस तरह नहीं बदलती।