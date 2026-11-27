रतलाम. महू-नीमच हाईवे पर सालाखेड़ी के आगे इंदौर के व्यापारी हर्षित पिता नरेंद्र चंदाना (34) से 19 नवंबर की रात को हुई लूट की वारदात को किसी अन्य नहीं वरन उसके चालक गजानंद उर्फ गोलू पिता विष्णु भिड़े (33) ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। वारदात करने के लिए घटना के दो दिन पहले पूरी योजना बनी थी। इनका कोडवर्ड था कि व्यापारियों से रुपए लेकर लौटने के दौरान हाईवे पर जब वह कार का इंडिकेटर चलाए तो समझना है कि आगे गाड़ी रुकेगी और वारदात को अंजाम देना है। इसी योजना के अनुसार जावरा में लूट करना था किंतु मौका नहीं मिला तो सालाखेड़ी के यहां एक कार के शोरूम के पास इसे अंजाम दे दिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे लूटे गए 8 लाख 15 हजार 510 रुपए में से 6 लाख 21 हजार रुपए और लूट में उपयोग लाई गई बाइक भी बरामद कर ली है। शेष राशि इन लोगों ने उधारी चुकाने और कुछ खरीदी करने में खर्च कर दी थी।