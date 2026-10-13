कविता विचारों से आगे, अपने समय की विसंगतियों की गवाह भी है

रतलाम। कविता सिर्फ शब्दों और विचारों का संयोजन नहीं, बल्कि अपने समय की सच्चाइयों, विसंगतियों और रचनाकार की जिम्मेदारी का आईना भी है। प्रभावी लेखन के लिए गहन अध्ययन, गंभीर चिंतन और रचनात्मक संवेदनशीलता जरूरी है। इसी विचार के साथ जनवादी लेखक संघ की समीक्षा गोष्ठी में कवि रणजीत सिंह राठौर के काव्य संग्रह वेदना के स्वर पर साहित्यकारों ने खुलकर चर्चा की। गोष्ठी में कविताओं के भाव, वैचारिक पृष्ठभूमि और अभिव्यक्ति के विभिन्न पक्षों पर विचार सामने आए।