13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

कविता विचारों से आगे, अपने समय की विसंगतियों की गवाह भी है

रतलाम के आयोजन के दौरान वेदना के स्वर पर समीक्षा की, गोष्ठी में साहित्यकारों ने खुलकर चर्चा की। गोष्ठी में कविताओं के भाव, वैचारिक पृष्ठभूमि और अभिव्यक्ति के विभिन्न पक्षों पर विचार सामने आए।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Oct 13, 2026

ratlam news

रतलाम के आयोजन के दौरान वेदना के स्वर पर समीक्षा की

रतलाम। कविता सिर्फ शब्दों और विचारों का संयोजन नहीं, बल्कि अपने समय की सच्चाइयों, विसंगतियों और रचनाकार की जिम्मेदारी का आईना भी है। प्रभावी लेखन के लिए गहन अध्ययन, गंभीर चिंतन और रचनात्मक संवेदनशीलता जरूरी है। इसी विचार के साथ जनवादी लेखक संघ की समीक्षा गोष्ठी में कवि रणजीत सिंह राठौर के काव्य संग्रह वेदना के स्वर पर साहित्यकारों ने खुलकर चर्चा की। गोष्ठी में कविताओं के भाव, वैचारिक पृष्ठभूमि और अभिव्यक्ति के विभिन्न पक्षों पर विचार सामने आए।

गहन अध्ययन से परिपक्व होता है कविता लेखन

गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ कवि एवं अनुवादक प्रो. रतन चौहान ने कहा कि कविता लिखना आसान नहीं है। रचनाकार का अध्ययन जितना गहन होगा, उसका लेखन उतना ही प्रभावी बनेगा। कवि को अपने समय के साथ पूर्ववर्ती रचनाकारों को भी गंभीरता से पढ़ना चाहिए। इससे लेखन में परिपक्वता आती है। उन्होंने राठौर के पहले काव्य संग्रह के प्रकाशन को सुखद बताते हुए कहा कि उनकी कविताएं वैचारिक पृष्ठभूमि को मजबूत करती हैं।

श्रेष्ठ रचना के लिए गंभीरता जरूरी

मुख्य अतिथि वरिष्ठ रंगकर्मी कैलाश व्यास ने कहा कि कविता का अपना विकास क्रम होता है। किसी भी रचना के सृजन से पहले गंभीरता और संवेदनशीलता आवश्यक है। कालिदास और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे रचनाकारों की रचनाएं सघन अभिव्यक्ति का उदाहरण हैं।

कविताओं पर खुलकर हुई चर्चा

कवि रणजीत सिंह राठौर ने संग्रह की प्रमुख कविताओं का पाठ किया। उन्होंने कहा कि अपनी रचनाओं पर खुले मन से चर्चा सुनना लेखन में सुधार का अवसर देता है। संचालन करते हुए आशीष दशोत्तर ने कहा कि हर विचार कविता नहीं होता और कविता केवल विचार तक सीमित भी नहीं रहती। उसके पीछे मौजूद दृश्य ही कवि के मंतव्य को प्रभावी बनाता है।

साहित्यकारों ने रखी समीक्षा, हुआ अभिनंदन

गोष्ठी में मांगीलाल नगावत, विनोद झालानी, सिद्दीक रतलामी, कला डामोर, कीर्ति शर्मा, जितेंद्र सिंह पथिक, नरेंद्र सिंह डोडिया, इंदु सिन्हा, पूजा चोपड़ा, पुष्पलता शर्मा, डॉ. गीता दुबे सहित अनेक साहित्यकारों ने विचार व्यक्त किए। आयोजन में बड़ी संख्या में साहित्यप्रेमी मौजूद रहे। अंत में विभिन्न संस्थाओं की ओर से कवि रणजीत सिंह राठौर का अभिनंदन किया गया।

18 अक्टूबर को तरहीनाशिस्त

जनवादी लेखक संघ के उर्दू विंग की ओर से 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शहीद भगत सिंह पुस्तकालय, शहर सराय में तरहीनाशिस्त का चौथा सोपान आयोजित होगा। संयोजक सिद्दीक रतलामी के अनुसार, शायर ‘आंसू भी उनकी आंख का गौहरनुमालगे’मिसरे पर अपनी गजलें प्रस्तुत करेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 12:44 pm

Published on:

13 Oct 2026 12:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / कविता विचारों से आगे, अपने समय की विसंगतियों की गवाह भी है

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘कृ​षिका’ के जरिए खेती को मजबूरी नहीं, सम्मान और संभावनाओं से भरा व्यवसाय बनाना चाहते हैं

ratlam film news
रतलाम

सीए की प्रैक्टिस में बदले नियम, बकाया ऑडिट फीस तो रिपोर्ट पर लग सकती है रोक

ratlam ca news
रतलाम

रतलाम कालिका माता मेले में आज अधिष्ठा-अनुष्ठा का सुर संगम, 16 को आएंगे ये कवि

Adhishtha-Anushtha, Bhajan singers news in ratlam
रतलाम

रतलाम में शिव मंदिर पर गरबा पंडाल लगाने के दौरान हंगामा, हथियारबंद बदमाश उखाड़ ले गए शिवलिंग

Garba Pandal Uproar
रतलाम

रतलाम में नवरात्र, ब्रह्ममुहूर्त में शंखनाद से रात तक गरबारास की धूम

Navratri Shailaputri Brahmacharini news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.