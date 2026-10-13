अब कागजों पर मंजूर नहीं होगी छुट्टी! छत्तीसगढ़ के इस विभाग ने लागू किया नया नियम

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, विभाग और उसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी तरह के अवकाश के लिए आवेदन निर्धारित ई-एचआरएमएस पोर्टल पर ही प्रस्तुत करना होगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद छुट्टी के लिए कागजी आवेदन देने की पुरानी प्रक्रिया की जगह डिजिटल प्रणाली काम करेगी। कर्मचारियों को आवेदन करने से लेकर अवकाश की स्वीकृति तक की प्रक्रिया के लिए निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था का पालन करना होगा।