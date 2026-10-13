Scholarship Exam: छत्तीसगढ़ में छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, 23 अक्टूबर से पहले कर ले आवेदन

छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए (photo Patrika)
CG Scholarship Exam: छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (NMMS) के तहत आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थी सत्र 2026-27 की छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लिए कुल 2,246 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से संचालित इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके लिए पात्र विद्यार्थियों से निःशुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को पिछली कक्षा यानी 7वीं में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी है।
NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा सत्र 2026-27 का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर निर्धारित है। पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
परीक्षा में विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और शैक्षणिक योग्यता का आकलन किया जाएगा। इसके लिए दो अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे। दोनों प्रश्नपत्रों को मिलाकर कुल 180 अंक निर्धारित हैं।
परीक्षा में पहला प्रश्नपत्र बौद्धिक योग्यता परीक्षण (MAT) का होगा। इसमें 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इसके लिए सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
दूसरा प्रश्नपत्र शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) का होगा। इसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्नपत्र भी 90 अंकों का होगा। इसके लिए दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इस तरह विद्यार्थियों को दोनों प्रश्नपत्रों के लिए अलग-अलग समय पर उपस्थित होना होगा। परीक्षा की तैयारी करते समय बौद्धिक योग्यता के साथ गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर भी ध्यान देना जरूरी है।
योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के दौरान आर्थिक सहायता मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ के लिए निर्धारित 2,246 सीटों के तहत पात्र विद्यार्थियों का चयन परीक्षा और लागू नियमों के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें।
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