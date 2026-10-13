Scholarship Exam: छत्तीसगढ़ में छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, 23 अक्टूबर से पहले कर ले आवेदन

CG Scholarship Exam: छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (NMMS) के तहत आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थी सत्र 2026-27 की छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लिए कुल 2,246 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से संचालित इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके लिए पात्र विद्यार्थियों से निःशुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।