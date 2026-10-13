13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Scholarship Exam: छत्तीसगढ़ में छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, 23 अक्टूबर से पहले कर ले आवेदन

Scholarship Exam: छत्तीसगढ़ में NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा 2026-27 के लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन करें। पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर महीने ₹1000 की छात्रवृत्ति मिलेगी।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 13, 2026

CG Scholarship Exam

छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए (photo Patrika)

CG Scholarship Exam: छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (NMMS) के तहत आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थी सत्र 2026-27 की छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लिए कुल 2,246 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से संचालित इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके लिए पात्र विद्यार्थियों से निःशुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को पिछली कक्षा यानी 7वीं में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी है।

योजना की प्रमुख पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

  • कक्षा: विद्यार्थी सत्र 2026-27 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए।
  • पिछली कक्षा के अंक: कक्षा 7वीं में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  • पारिवारिक आय: विद्यार्थी के माता-पिता या पालक की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • स्कूल: विद्यार्थी सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूल में पढ़ रहा हो।आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों और अभिभावकों को पात्रता की शर्तें ध्यान से जांच लेनी चाहिए, ताकि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

23 अक्टूबर तक आवेदन, 12 दिसंबर को होगी परीक्षा

NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा सत्र 2026-27 का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर निर्धारित है। पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
परीक्षा में विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और शैक्षणिक योग्यता का आकलन किया जाएगा। इसके लिए दो अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे। दोनों प्रश्नपत्रों को मिलाकर कुल 180 अंक निर्धारित हैं।

दो पेपर में पूछे जाएंगे 180 सवाल

परीक्षा में पहला प्रश्नपत्र बौद्धिक योग्यता परीक्षण (MAT) का होगा। इसमें 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इसके लिए सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
दूसरा प्रश्नपत्र शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) का होगा। इसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्नपत्र भी 90 अंकों का होगा। इसके लिए दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इस तरह विद्यार्थियों को दोनों प्रश्नपत्रों के लिए अलग-अलग समय पर उपस्थित होना होगा। परीक्षा की तैयारी करते समय बौद्धिक योग्यता के साथ गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर भी ध्यान देना जरूरी है।

कक्षा 9वीं से 12वीं तक मिलेगी छात्रवृत्ति

योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के दौरान आर्थिक सहायता मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ के लिए निर्धारित 2,246 सीटों के तहत पात्र विद्यार्थियों का चयन परीक्षा और लागू नियमों के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 01:27 pm

Published on:

13 Oct 2026 01:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Scholarship Exam: छत्तीसगढ़ में छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, 23 अक्टूबर से पहले कर ले आवेदन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर हंगामा! गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस से भिड़ंत के बाद आरोपी हिरासत में

CM Residence Incident
रायपुर

Raipur Railway news: ट्रेन के एसी कोच से गांजा तस्करी, सवाल सुनते ही मौन हुईं RPF की DG, अधिकारियों के इशारे पर बीच में खत्म हुई वार्ता

Raipur railway news
रायपुर

‘जनता सब देख रही है, BJP को हरा नहीं पाए तो..', राहुल गांधी पर रवि किशन का तीखा हमला

Ravi Kishan Statement
रायपुर

New Rent Rules: छत्तीसगढ़ में मकान-दुकान किराए पर देने के नियम बदले, अब 3 महीने से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं

House rental rules
रायपुर

Google पर होटल सर्च करना पड़ा महंगा, पुरी में बुकिंग के नाम पर रायपुर के युवती से 90 हजार की ठगी

Cyber Fraud
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.