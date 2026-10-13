एक गाड़ी राशन दुकान से, दूसरी रास्ते में पकड़ी गई… रायपुर में सभी दुकानों के स्टॉक की जांच की मांग

PDS Rice Irregularities: सरकारी राशन के चावल से जुड़े दो अलग-अलग मामले सामने आने के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई और जब्त चावल की सुपुर्दगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक मामले में वार्ड क्रमांक 2 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान से चावल ले जा रही गाड़ी को कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने पकड़कर खाद्य विभाग को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस गाड़ी को थाने ले गई। वहीं, दूसरे मामले में रास्ते में बिचौलियों के कब्जे से चावल से भरी गाड़ी पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है।