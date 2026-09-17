कॉफी हाउस में मिलीं ऐसी खामियां, खाद्य विभाग ने सस्पेंड किया लाइसेंस, बिलासपुर में बड़ी कार्रवाई!

बताया गया कि खाद्य विभाग की टीम इससे पहले भी कॉफी हाउस का निरीक्षण कर चुकी थी। उस समय भी कुछ खामियां सामने आई थीं। विभाग ने संचालक को कमियां दूर करने के निर्देश दिए थे और इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया था। हालांकि, विभाग के मुताबिक नोटिस मिलने के बाद भी संचालक की ओर से न तो बताई गई कमियों को दूर किया गया और न ही नोटिस का जवाब दिया गया। इसके बाद दोबारा निरीक्षण के दौरान भी अव्यवस्था मिलने पर विभाग ने कार्रवाई की।