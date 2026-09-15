छत्तीसगढ़ के न्यायिक सेवा में तबादला! रायपुर समेत इन 3 जिलों के फैमिली कोर्ट को मिले नए जज

यह पदस्थापना छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर की सहमति से की गई है। आदेश विधि विभाग के प्रमुख सचिव और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी किया गया है। रायपुर, सूरजपुर और कोरबा के परिवार न्यायालयों में हुई यह नई पदस्थापना न्यायिक प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखी जा रही है। तीनों अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।