छत्तीसगढ़ के न्यायिक सेवा में तबादला! रायपुर समेत इन 3 जिलों के फैमिली कोर्ट को मिले नए जज

परिवार न्यायालयों में बड़ा फेरबदल (Photo Source- Patrika File Photo)
Family Court Judge Appointment: छत्तीसगढ़ के परिवार न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर की सहमति से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। 13 सितंबर 2026 को जारी आदेश के तहत रायपुर, सूरजपुर और कोरबा के परिवार न्यायालयों में नए न्यायाधीशों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आदेश के अनुसार आनंद कुमार ध्रुव को परिवार न्यायालय, रायपुर का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर के पद पर कार्यरत थे। नई पदस्थापना के बाद अब वे रायपुर परिवार न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालेंगे।
संतोष कुमार तिवारी की भी नई पदस्थापना की गई है। वे इससे पहले जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पत्थलगांव के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सूरजपुर के पद पर नियुक्त किया गया है।
इसी आदेश के तहत डॉ. ममता भोजवानी को परिवार न्यायालय, कोरबा का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा के पद पर तैनात थीं। नई जिम्मेदारी के साथ वे अब परिवार न्यायालय से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी।
जारी आदेश में सभी स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों को अपने नए पद पर 16 सितंबर 2026 तक या उससे पहले कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने के बाद इसकी रिपोर्ट संबंधित स्तर पर भेजनी होगी। आदेश में सरकारी आवास से संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं। जिन अधिकारियों द्वारा वर्तमान पदस्थापना के दौरान सरकारी आवास का उपयोग किया जा रहा है, उन्हें 26 सितंबर 2026 तक आवास खाली करने के लिए कहा गया है।
यह पदस्थापना छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर की सहमति से की गई है। आदेश विधि विभाग के प्रमुख सचिव और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी किया गया है। रायपुर, सूरजपुर और कोरबा के परिवार न्यायालयों में हुई यह नई पदस्थापना न्यायिक प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखी जा रही है। तीनों अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
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