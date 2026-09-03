3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

सरकारी राशि में गड़बड़ी पड़ी भारी! सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड

Sarangarh-Bilaigarh DEO: छत्तीसगढ़ में प्रभारी DEO जोईधा राम डहरिया को सरकारी स्कूलों के बिजली बिल की राशि में गबन के आरोप में सस्पेंड किया गया है। शासन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 03, 2026

Chhattisgarh DEO Suspension

सरकारी राशि के गबन पर शासन का एक्शन (Photo Source- Patrika)

Chhattisgarh DEO Suspension: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। राज्य शासन ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) जोईधा राम डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर महासमुंद जिले के बसना में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के पद पर रहते हुए शासकीय स्कूलों के विद्युत देयक की राशि में गड़बड़ी और गबन कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 सितंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया है।

Fund Misappropriation: सरकारी स्कूलों के बिजली बिल की राशि में गड़बड़ी का आरोप

विभागीय आदेश के मुताबिक, जोईधा राम डहरिया जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बसना के पद पर पदस्थ थे, तब उनके कार्यकाल में शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं के विद्युत देयक की धनराशि में गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आई। आदेश में कहा गया है कि इस गड़बड़ी के कारण शासन को आर्थिक क्षति पहुंची।

राज्य शासन ने डहरिया के इस कृत्य को पदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और गंभीर अनुशासनहीनता माना है। आदेश में कहा गया है कि उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है।

तत्काल प्रभाव से निलंबन, रायपुर मुख्यालय तय

स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत जोईधा राम डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), रायपुर निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में डहरिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

लक्ष्मी नारायण पटेल को मिला DEO का अतिरिक्त प्रभार

जोईधा राम डहरिया के निलंबन के बाद सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के पद की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। नवीन जिला शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना होने तक खरसिया, जिला रायगढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी नारायण पटेल को सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी DEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से आहरण एवं संवितरण अधिकार भी प्रदान किया गया है।

इसके लिए छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-01 के सहायक नियम 125 का हवाला दिया गया है। फिलहाल जोईधा राम डहरिया के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई विभागीय आदेश के आधार पर की गई है। मामले में वित्तीय अनियमितता से जुड़े आरोपों और आगे की विभागीय कार्रवाई को लेकर स्थिति संबंधित जांच और शासन के आगामी निर्णय पर निर्भर करेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 06:06 pm

Published on:

03 Sept 2026 06:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सरकारी राशि में गड़बड़ी पड़ी भारी! सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

UCC और लिव-इन पर कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू का बड़ा बयान, बोले- कानून में समाज की परंपराओं का भी ध्यान हो

Chhattisgarh Politics
रायपुर

कवर्धा से रायपुर आ रही यात्री बस हुई अनियंत्रित, जोरदार टक्कर से बस स्टॉप के उड़े परखच्चे, मची चीख पुकार

kawardha accident
रायपुर

Raipur ISKCON Temple: रायपुर में जन्माष्टमी की धूम! मयूर थीम में सजेगा इस्कॉन मंदिर, नॉन स्टॉप कीर्तन से बनेगा रिकॉर्ड

Raipur ISKCON Temple
रायपुर

Public Holiday: छत्तीसगढ़ में लगातार 3 दिन तक रहेगी छुट्टी, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और बैंक

Public Holiday
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, तीन नेताओं को मिला राज्यमंत्री का दर्जा, आदेश में प्रोटोकॉल को लेकर भी स्पष्टता

Chhattisgarh Politics
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.