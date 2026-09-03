Raipur ISKCON Temple: रायपुर में जन्माष्टमी की धूम! मयूर थीम में सजेगा इस्कॉन मंदिर, नॉन स्टॉप कीर्तन से बनेगा रिकॉर्ड

इस्कॉन मंदिर का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को लोगों तक पहुंचाना भी है। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि यहां भगवान को केवल मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि अर्चा विग्रह के रूप में सेवा भाव से पूजा जाता है। मंदिर में दिनभर नियमित धार्मिक गतिविधियां होती हैं। भगवान की छह समय आरती और छह समय भोग की परंपरा के जरिए सेवा और भक्ति के भाव को महत्व दिया जाता है। यही सेवा भाव इस्कॉन की धार्मिक परंपरा को विशेष पहचान देता है।