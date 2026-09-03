जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में दिखेगा भव्य नजारा, राधारानी के खास श्रृंगार से लेकर कोलकाता के फूलों तक… जानें क्या है खास

महोत्सव को आकर्षण बनाने के लिए राधारानी के पोषाक एवं आभूषण मुंबई और वृंदावन से मंगाए गए हैं, पूरे मंदिर प्रांगण को सजाने के लिए फूल कोलकाता और बंगलुरू से आए है। इसमें बाल कृष्ण की माखन लीला, श्रीकृष्ण और उनके ग्वाल-बाल, यशोदा मैया और बाल कृष्ण, राधा-कृष्ण का झूला, गोवर्धनधारी श्रीकृष्ण तथा मेरा सुंदर वृंदावन पर चित्रकला प्रतियोगिता होगी। साथ ही इस तरह के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीयन शुल्क 100 रुपए रखा गया है।