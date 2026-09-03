आंधी-तूफान का खतरा! छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेड़-खंभों से दूर रहने की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में मौसम का अलर्ट (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रायपुर केंद्र ने 3 सितंबर को कई जिलों के लिए भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हवा की रफ्तार करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को मौसम खराब होने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बलरामपुर, सरगुजा, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, कोरबा और महासमुंद समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को विशेष रूप से बिजली गिरने और तेज आंधी के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के मुताबिक खराब मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं के कारण कमजोर पेड़ और उनकी शाखाएं टूटकर गिरने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा बिजली के खंभों, होर्डिंग्स, टीन शेड और अन्य अस्थायी ढांचों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तेज हवाओं के दौरान सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।
देश के कई हिस्सों में सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण बारिश की गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत के आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र का असर मध्य और पूर्वी भारत के मौसम पर पड़ रहा है। इसके साथ ही वातावरण में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण भी मौसम की गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। इन मौसमी परिस्थितियों के कारण छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, सक्रिय मौसमी सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की स्थिति बन सकती है। गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है। खासकर ग्रामीण और खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खराब मौसम के दौरान अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।
तेज आंधी और बारिश के दौरान कमजोर पेड़ और उनकी शाखाएं टूटकर गिर सकती हैं। ऐसे में लोगों को बड़े और पुराने पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। बिजली गिरने की संभावना के दौरान बिजली के खंभों, तारों और अन्य विद्युत उपकरणों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। मौसम खराब होने पर खुले मैदानों में खड़े रहने से भी बचना चाहिए।
तेज हवाओं के दौरान होर्डिंग्स, टीन शेड और अन्य अस्थायी ढांचों के गिरने का खतरा बना रहता है। ऐसे स्थानों के आसपास खड़े होने या वाहन पार्क करने से बचना चाहिए। यदि तेज बारिश और आंधी के दौरान घर से बाहर हों, तो जल्द से जल्द किसी सुरक्षित और मजबूत इमारत में पहुंचने की कोशिश करें। मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से भी बचना बेहतर होगा।
मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनियों को गंभीरता से लेने की सलाह दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। प्रदेश में बदलते मौसम को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी है।
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