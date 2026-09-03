आंधी-तूफान का खतरा! छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेड़-खंभों से दूर रहने की चेतावनी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रायपुर केंद्र ने 3 सितंबर को कई जिलों के लिए भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हवा की रफ्तार करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को मौसम खराब होने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।