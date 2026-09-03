Indigo Airlines: इंडिगो एयरलाइंस ने गुमा दिया यात्री का लगेज, आयोग ने लगाया 1.82 लाख का जुर्माना

अधिवक्ता अनिकेत लहरी और अपूर्व गोयल ने बताया कि रायपुर के समता कॉलोनी आशुतोष जाखोदिया विवाह समारोह में शामिल होने आगरा गए थे। 5 दिसंबर 2015 को दिल्ली से रायपुर की फ्लाइट से लौट रहे थे। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने समय की कमी और भीड़ का हवाला देते हुए 6 दिसंबर को दूसरी फ्लाइट से रायपुर भेजने का आश्वासन दिया। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में सामान लेने आने पर बताया कि उनके तीनों बैग उसी फ्लाइट में लोड हो गए थे। वह अपना लगेज बेल्ट से एकत्र किए जा सकते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर उनके सामान गायब थे। कई बार पूछने और लगेज की स्लीप देने के बाद भी गोलमोल जवाब दिया। लगातार चक्कर लगाने पर 18 दिसंबर स्वीकार किया कि सामान गुम हो गया है।