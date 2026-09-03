3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Indigo Airlines: इंडिगो एयरलाइंस ने गुमा दिया यात्री का लगेज, आयोग ने लगाया 1.82 लाख का जुर्माना

Chhattisgarh, fine on airline: यात्री का लगेज गुमाने पर रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस पर 1.82 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति लगाई। एयरलाइन को 45 दिन में ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Sep 03, 2026

Indigo Airlines

इंडिगो एयरलाइंस (Photo Unsplash image)

Indigo Airlines Fine: हवाई यात्री का लगेज गुमाने पर इंडिगो एयरलाइंस पर 1.82 लाख रुपए का जिला उपभोेक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया है। साथ ही नुकसान करने के बाद भी क्षतिपूर्ति राशि देने से इनकार करने पर नाराजगी जताई है। आयोग के अध्यक्ष एवं न्यायमूर्ति डाकेश्वर प्रसाद शर्मा, सदस्य निरूपमा प्रधान और अनिल कुमार अग्निहोत्री ने नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है। वहीं, सेवा में निम्नता बरतने और अनुचित व्यापार व्यवहार करने लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई है। इसके एवज में 45 दिन के भीतर सामान की कीमत 6 फीसदी ब्याज दर सहित वाद व्यय की राशि अदा करने को कहा।

यह है मामला

अधिवक्ता अनिकेत लहरी और अपूर्व गोयल ने बताया कि रायपुर के समता कॉलोनी आशुतोष जाखोदिया विवाह समारोह में शामिल होने आगरा गए थे। 5 दिसंबर 2015 को दिल्ली से रायपुर की फ्लाइट से लौट रहे थे। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने समय की कमी और भीड़ का हवाला देते हुए 6 दिसंबर को दूसरी फ्लाइट से रायपुर भेजने का आश्वासन दिया। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में सामान लेने आने पर बताया कि उनके तीनों बैग उसी फ्लाइट में लोड हो गए थे। वह अपना लगेज बेल्ट से एकत्र किए जा सकते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर उनके सामान गायब थे। कई बार पूछने और लगेज की स्लीप देने के बाद भी गोलमोल जवाब दिया। लगातार चक्कर लगाने पर 18 दिसंबर स्वीकार किया कि सामान गुम हो गया है।

क्षतिपूर्ति देने से इनकार आयोग में शिकायत

सामान गुम होने के बाद भी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेने और 7 जनवरी 2016 को क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया। साथ ही कंडीशन ऑफ कैरिज का हवाला देते हुए कहा कि यात्रियों को शिकायत दर्ज कराते समय उपस्थित रहना आवश्यक था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं, इंडिगो ने आयोग के क्षेत्राधिकार पर भी सवाल उठाया और तर्क दिया कि परिवादी ने न तो प्रॉपर्टी इरेगुलैरिटी रिपोर्ट दाखिल की और कीमती सामान की घोषणा चेक-इन के समय नहीं की। आयोग अध्यक्ष ने हवाई यात्री द्वारा दिए गए दस्तावेजी साक्ष्य और इंडिगो एयरलाइंस के प्रतिनिधियों द्वारा पेश किए गए तर्क को सुना। साथ ही कहा कि सामान एयरलाइन के ही आग्रह और सुरक्षित वापस लौटाने के आश्वासन पर एयरपोर्ट पर छोड़ा गया था।

यात्री को जानकारी ही नहीं थी

यात्री को यह जानकारी ही नहीं थी कि सामान गुम हो चुका है। उक्त परिस्थितियों सह-यात्रियों को इकट्ठा कर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की शर्त लागू नहीं होती। आयोग ने इंडिगो के स्वयं के ईमेल का हवाला दिया, जिसमें उसने सामान गुम होने के लिए खेद व्यक्त किया था। इसे देखते हुए तीन बैग का 50 हजार रुपए के हिसाब से 1.50 लाख, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार और 7 हजार रुपए वाद व्यय का देने का फैसला सुनाया। उक्त राशि 29 अप्रैल 2016 से भुगतान किए जाने तक 6 फीसदी ब्याज देने कहा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 10:03 am

Published on:

03 Sept 2026 10:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Indigo Airlines: इंडिगो एयरलाइंस ने गुमा दिया यात्री का लगेज, आयोग ने लगाया 1.82 लाख का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ ने रचा जल संरक्षण में नया रिकॉर्ड, देश में मिला पहला स्थान, 6 जिले टॉप-10 में शामिल

Chhattisgarh News
रायपुर

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर खोलने की तैयारी, नए हितग्राहियों को मिलेगा मौका

Mahtari Vandan Yojana
रायपुर

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 158 मरीज, गणेश चतुर्थी तक और बढ़ सकते है केस, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

Swine Flu cases
रायपुर

Chhattisgarh Tiger Reserve: अचानकमार में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, बांधवगढ़ से आएंगी 3 बाघिनें, नवंबर में होगा चयन

Chhattisgarh Tiger Reserve
रायपुर

Raipur: एससीओ में पीएम मोदी की अपील को गृहमंत्री शर्मा ने उचित बताया

Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.