CGPSC Exam: अभ्यर्थियों का होगा फेसलेस इंटरव्यू, दूसरी बार लागू हुई व्यवस्था, 608 उम्मीदवार होंगे शामिल

CGPSC Interview: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा के साक्षात्कार 21 सितंबर से आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार में खास बात यह है कि इसमें फेसलेस इंटरव्यू लिया जाएगा। ऐसा फेसलेस इंटरव्यू आयोग की ओर से दूसरी बार लिया जा रहा है। आयोग की ओर से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पिछले साल भी इस प्रकार के प्रयोग किए गए थे। पीएससी एक्सपर्ट अंकित अग्रवाल ने बताया कि फेसलेस इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौरान अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होगी। साथ ही अभ्यर्थी से जुड़ी कोई भी जानकारी बोर्ड मेंबर्स को नहीं देनी है। इससे बोर्ड अभ्यर्थियों के प्रति न्यूट्रल रहता है। पक्षपात को दूर रखने के लिए और पारदर्शिता के लिए इसे लाया गया है। पिछले साल पहली बार उपयोग किया गया था।