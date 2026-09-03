कवर्धा से रायपुर आ रही यात्री बस हुई अनियंत्रित, जोरदार टक्कर से बस स्टॉप के उड़े परखच्चे, मची चीख पुकार

Chhattisgarh News: राजधानी रायपुर में गुरुवार को तेज बारिश के बीच एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। कवर्धा से रायपुर आ रही एक यात्री बस रिंगरोड पर अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बने बस स्टॉप से जा टकराई। ( Raipur News ) टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस स्टॉप का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त बस में करीब 20 यात्री सवार थे।