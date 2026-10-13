रायपुर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर हंगामा! गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस से भिड़ंत के बाद आरोपी हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने शख्स को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू की है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक शख्स की पहचान, हंगामा करने के पीछे की वजह और घटना से जुड़ी अन्य परिस्थितियों के बारे में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी। मुख्यमंत्री आवास जैसे संवेदनशील स्थान के पास हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल, घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।