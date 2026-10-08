CSVTU के विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट को मिलेगा 75 हजार रुपए का बूस्टर , हर साल शोध और नवाचार के लिए कर सकेंगे इस्तेमाल

विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि सीपीडीए की नई व्यवस्था से नियमित शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों के शोध और नवाचार कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोजेक्ट तैयार करने में लगने वाली सामग्री से लेकर शोध प्रकाशन और अन्य स्वीकृत जरूरतों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को अपने तकनीकी विचारों को प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने में मदद मिल सकती है। CSVTU के कुलपति डॉ. अरुण अरोरा ने कहा कि नियमित शिक्षकों और विद्यार्थियों के शोध एवं नवाचार को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। वे नई खोज कर सकेंगे और प्रोजेक्ट में लगने वाली सामग्री समेत अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा।