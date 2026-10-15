Rajnandgaon News: मातम में बदली नवरात्र की खुशियां, तीन मंजिला इमारत से गिरकर मजदूर की मौत

Rajnandgaon Worker dies: जिस पिता के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां थीं, जिस कमाई से मां, बहन, पत्नी और दो बच्चों का जीवन चल रहा था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। शहर से लगे मोहड़ वार्ड निवासी 42 वर्षीय मनसुख निषाद की रायपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत से गिरने के बाद वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था, लेकिन मंगलवार रात उसकी सांसें थम गईं। मनसुख की मौत की खबर गांव पहुंचते ही नवरात्र की खुशियां मातम में बदल गईं। जिस घर में त्योहार की रौनक होनी थी, वहां अपनों को खोने का दर्द पसरा रहा।