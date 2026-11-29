BSc Nursing Admission: दुर्ग-भिलाई सहित प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश का एक और अवसर सामने आया है। राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों में इस वर्ष प्रवेश की रफ्तार धीमी रहने से दो चरणों की काउंसलिंग और मॉपअप राउंड के बाद भी करीब 47 फीसदी सीटें खाली रह गई हैं। प्रदेश के निजी संस्थानों में बीएससी नर्सिंग की कुल 6405 सीटों में से 2994 सीटों पर दाखिले नहीं हो पाए हैं।