Bhilai Municipal Election: नगर निगम भिलाई का वार्ड-5 (कोसानगर) कभी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ हुआ करता था। निगम गठन के बाद वर्ष 2000 से 2019 के उपचुनाव तक इस सीट पर भाजपा का लगातार कब्जा रहा, लेकिन परिसीमन ने यहां का सियासी भूगोल बदल दिया। नए वार्ड के गठन के बाद 2021 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के इस अभेद्य किले में सेंध लगाते हुए पहली बार जीत दर्ज की और वर्षों पुराने राजनीतिक समीकरण को उलट दिया।