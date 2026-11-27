स्मार्टफोन, इंटरनेट और वीडियो एडिटिंग ऐप्स की आसान उपलब्धता ने कंटेंट क्रिएशन को पहले के मुकाबले काफी सरल बना दिया है। अब वीडियो बनाने के लिए महंगे कैमरे, बड़े स्टूडियो या विशेष तकनीकी संसाधनों की जरूरत नहीं रह गई है। युवा अपने मोबाइल फोन से ही वीडियो शूट करते हैं, एडिट करते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। कंटेंट क्रिएशन में सबसे खास बात यह है कि इसमें अलग-अलग रुचि और प्रतिभा वाले लोगों के लिए अवसर मौजूद हैं।